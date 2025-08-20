Кагановская об «очереди» в танцах: «Не вижу, что она когда-то существовала. Все зависит от самих спортсменов, от катания, а не от того, как «принято»

Василиса Кагановская считает, что в танцах на льду не существует «очереди».

Фигуристке 19 лет, в прошлом сезоне она выиграла финал Гран-при России в дуэте с Максимом Некрасовым. На чемпионате страны они заняли четвертое место.

«Если возвращаться к тому, что все очень любят говорить про как таковую «очередь» в танцах... Не знаю, все-таки я не вижу, что она когда-то существовала.

Потому что всегда объективно лидеры – они на то и лидеры. Они лидеры потому, что они сильнее. Они лидеры потому, что они более опытные, более скатанные, более техничные, более артистичные. И почему, если они таковыми являются, не нужно пускать их на свое законное лидерское место? Только потому, что «дорогу молодым»?

[Сейчас] как раз таки говорят, что «очередь» ломается. Ну а почему она сломалась? Ну, потому что лидер перестал выглядеть техничнее, артистичнее, более скатанным и так далее – вот эти вот все моменты. Видно, что новая какая-то пара накопила соревновательный какой-то опыт и стала более выделяться.

И все такие: «О, это вот очередь сломалась». Да нет! Просто это вырос уровень катания. Люди стали сильнее, люди работали, люди тренировались, люди вышли и поставили классные программы, хорошо показали себя на соревнованиях. То есть это все от них зависит, а не от того, есть «очередь» или нет.

Это все же от самих спортсменов зависит, от их катания. А не от того, как «принято», – сказала Кагановская .