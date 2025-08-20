  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кагановская об «очереди» в танцах: «Не вижу, что она когда-то существовала. Все зависит от самих спортсменов, от катания, а не от того, как «принято»
31

Кагановская об «очереди» в танцах: «Не вижу, что она когда-то существовала. Все зависит от самих спортсменов, от катания, а не от того, как «принято»

Василиса Кагановская считает, что в танцах на льду не существует «очереди».

Фигуристке 19 лет, в прошлом сезоне она выиграла финал Гран-при России в дуэте с Максимом Некрасовым. На чемпионате страны они заняли четвертое место.

«Если возвращаться к тому, что все очень любят говорить про как таковую «очередь» в танцах... Не знаю, все-таки я не вижу, что она когда-то существовала.

Потому что всегда объективно лидеры – они на то и лидеры. Они лидеры потому, что они сильнее. Они лидеры потому, что они более опытные, более скатанные, более техничные, более артистичные. И почему, если они таковыми являются, не нужно пускать их на свое законное лидерское место? Только потому, что «дорогу молодым»?

[Сейчас] как раз таки говорят, что «очередь» ломается. Ну а почему она сломалась? Ну, потому что лидер перестал выглядеть техничнее, артистичнее, более скатанным и так далее – вот эти вот все моменты. Видно, что новая какая-то пара накопила соревновательный какой-то опыт и стала более выделяться.

И все такие: «О, это вот очередь сломалась». Да нет! Просто это вырос уровень катания. Люди стали сильнее, люди работали, люди тренировались, люди вышли и поставили классные программы, хорошо показали себя на соревнованиях. То есть это все от них зависит, а не от того, есть «очередь» или нет.

Это все же от самих спортсменов зависит, от их катания. А не от того, как «принято», – сказала Кагановская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал Владислава Жукова
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
танцы на льду
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят с произвольными программами
4сегодня, 21:40
Валиева об учебе: «Любому спортсмену нужно иметь образование. МГУСиТ мне безумно понравился: ко мне очень доброжелательно относятся, хорошие преподаватели»
4сегодня, 21:10
Министр спорта Татарстана: «Казань – самый готовый к Олимпийским играм город России с точки зрения спортивных сооружений»
3сегодня, 18:07
Александра Трусова: «В начале августа я поставила себе цель – прочитать книгу, которую подарил мне Макар. В следующем сезоне точно выберу цель попроще»
131сегодня, 17:59
ISU включил Гуменника и Петросян в заявку на квалификационный олимпийский турнир
25сегодня, 17:50
Кагановская о реакции на хейтеров: «Раньше хотела всем доказать, что я не на помойке себя нашла, что со мной так нельзя. Но потом стало лень»
22сегодня, 17:37
Гран-при среди юниоров. Ким Юсон, Гойдина, Такаги, Окада, Чжан, Фомченкова и Волкова покажут короткие программы
4сегодня, 16:40
Алена Косторная: «Смотрели сегодня прокаты и вспоминали свои выступления в прошлом году. Уже не терпится испытать эти эмоции вновь»
8сегодня, 16:38
Тарасова – на слова Романцева о фигуристах: «Глупость, я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены – очень терпеливый народ»
72сегодня, 16:12
Федерация Санкт-Петербурга запустила рейтинг фигуристов: Дикиджи и Фролова – лидеры сезона-2024/25, Гуменник – 3-й
13сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Телемак и Кулон, Кемп и Елизаров, Уильямс и Льюэр представят короткие программы
сегодня, 21:19
Гран-при среди юниоров. Наката, Гартунг, Яньхао Ли, Лонг, Вацлавик выступят с короткими программами
1сегодня, 21:10
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
сегодня, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
11сегодня, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46