Кагановская о реакции на хейтеров: «Раньше хотела всем доказать, что я не на помойке себя нашла, что со мной так нельзя. Но потом стало лень»

Василиса Кагановская рассказала, как справлялась с хейтом в свой адрес.

Фигуристке 19 лет, она победительница финала Гран-при России в танцах на льду вместе с Максимом Некрасовым.

– Вы довольно рано столкнулись с большой популярностью. Есть ощущение, что для совсем еще юного человека в спорте она может стать губительной.

– На самом деле она в каком-то смысле была полезной. Первый период узнаваемости пришелся на детский «Ледниковый», когда я была еще совсем маленькой. И то, что тогда было, помогло мне лучше подготовиться к ненависти в интернете. Потому что когда ты в 12 лет открываешь комментарии и читаешь про себя такое… Ты и слов-то таких еще не знаешь, значения не понимаешь!

Это страшно, такого не должно быть. Зато сейчас я уже ничего не боюсь. Ранний всплеск этой активности помог мне быстрее прийти к мысли, что хейт – он был, есть и будет. Я на сто процентов уверена, что он никогда не уйдет. С этим нужно просто смириться. Потому что, как ты ни старайся, изменить ты можешь лишь свое отношение к происходящему – и больше ничего.

– Вы сами приходили к такому в свои 12? Или взрослые помогали справляться?

– Не сказала бы, что взрослые. Во-первых, я об этом никому особо не рассказывала. У меня не было такого, чтобы я пришла к маме и такая: «Знаешь, я тут слово такое прочитала…»



Мне кажется, все же больше приходила сама. Плюс одно время – лет в 14-15, в переходный период – я хотела отвечать вообще на любой хейт. «Вы мне тут написали – я щас вам такое отвечу, какого фига вы такое пишете, вы не имеете права!» Было какое-то уязвленное чувство справедливости – почему они могут, а я нет?

Хотела всем доказать, что я не на помойке себя нашла, что со мной так нельзя. Но потом это совершенно сошло на нет. Мне стало лень. Появилось намного больше дел, и совсем пропало желание тратить на это жизненную энергию. Раньше я читала все сообщения, старалась всем хоть что-то ответить – сейчас уже, если честно, нет. Поняла, что просто не хватает времени – иначе мне придется весь день проводить у телефона, а это для меня не очень хорошо.

Очень часто пишут, дескать, стал популярным – забыл поклонников! Но на самом деле это и правда тяжело. Одно дело, когда тебе пишут 10 человек, – тут я не понимаю, как можно не ответить всем и не уделить внимание. А когда переваливает за границу тысячи – здесь уже просто не получается, как бы ты ни хотел. В сутках всего 24 часа, а я еще и поспать хочу, – рассказала Кагановская .