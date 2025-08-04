Медведева примет участие в шоу «Битва шефов. Звезды» на телеканале «Пятница!».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станет участницей шоу «Битва шефов. Звезды», где известные люди будут демонстрировать свои кулинарные способности.

Премьерный выпуск покажут 11 августа.