Медведева примет участие в шоу «Битва шефов. Звезды» на телеканале «Пятница!»
Медведева примет участие в шоу «Битва шефов. Звезды» на телеканале «Пятница!».
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станет участницей шоу «Битва шефов. Звезды», где известные люди будут демонстрировать свои кулинарные способности.
Премьерный выпуск покажут 11 августа.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Телеобозрение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости