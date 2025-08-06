Российские фигуристы Попов, Татаров и Гращенкова выступят на чемпионате Узбекистана вне конкурса
Трое российских фигуристов выступят на чемпионате Узбекистана вне конкурса.
Иван Попов заявлен во взрослом разряде, Борис Татаров и Елизавета Гращенкова – в юниорском.
Все спортсмены является учениками Ирины Смирновой и тренируются в Москве.
В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход Попова в сборную Узбекистана. В сезоне-2024/25 фигурист занял 8-е место на чемпионате России, в финале Гран-при также был 8-м.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Матч! Фигурное катание»
