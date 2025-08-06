16

Российские фигуристы Попов, Татаров и Гращенкова выступят на чемпионате Узбекистана вне конкурса

Трое российских фигуристов выступят на чемпионате Узбекистана вне конкурса.

Иван Попов заявлен во взрослом разряде, Борис Татаров и Елизавета Гращенкова – в юниорском. 

Все спортсмены является учениками Ирины Смирновой и тренируются в Москве. 

В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход Попова в сборную Узбекистана. В сезоне-2024/25 фигурист занял 8-е место на чемпионате России, в финале Гран-при также был 8-м.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Матч! Фигурное катание»
Ирина Смирнова
Елизавета Гращенкова
мужское катание
Иван Попов
женское катание
сборная Узбекистана
Борис Татаров
logoсборная России
переходы
