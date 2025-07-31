  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Убытки мирового спорта без россиян будут возрастать в прогрессии. ISU озвучил то, что шепотом в кулуарах говорят остальные международные федерации»
48

Дмитрий Васильев: «Убытки мирового спорта без россиян будут возрастать в прогрессии. ISU озвучил то, что шепотом в кулуарах говорят остальные международные федерации»

Дмитрий Васильев заявил, что мировой спорт теряет миллиарды из-за русофобии.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал финансовый отчет за 2024 год. В документе указан профицит бюджета в размере 25,1 млн швейцарских франков, однако операционные убытки выросли за год с 2,6 млн до 8,5 млн – среди причин называется в том числе отстранение российских спортсменов.

«Подобная статистика, думаю, есть во всех международных федерациях, не только у ISU. Другое дело, что они боятся озвучивать такие вещи и признавать свои ошибки.

ISU – молодцы, признались в том, что они были не правы, отстранив российских спортсменов. Без России мировой спорт потерял в зрелищности, поэтому монетизация и доходы с турниров оставляют желать лучшего. Это только начало, убытки мирового спорта без россиян будут возрастать в прогрессии. ISU озвучил то, что шепотом в кулуарах говорят остальные международные федерации.

Но несмотря на такие выводы ISU, возвращение наших спортсменов будет в определяющей степени зависеть от политики. Мировой спорт теряет миллиарды долларов и евро из-за русофобской политики, скоро дойдет уже до триллионов. И все равно они не возвращают россиян во многих видах спорта.

Заявление ISU, к сожалению, не повлияет на допуск российских спортсменов. ISU так и будет терять деньги, пока не будет принята политическая воля теми, от кого зависит эта федерация», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

«Интерес к мировому спорту действительно сокращается и в значительной степени потому, что нет конкуренции, нет российских спортсменов, а значит, нет интриги. Болельщику в первую очередь важна интрига, а она сейчас отсутствует.

Все предсказуемо. Норвежцы так и будут выигрывать во всех лыжных видах спорта. И они же самые больные при этом. Чем больнее норвежский спортсмен, тем он сильнее и тем больше у него медалей. Это же абсурд. Запад опустился до полного безумия, позволяя мнимым астматикам выигрывать на допинге», – отметил Васильев.

У мировой фигурки рекордная прибыль. Но там признают: России очень не хватает

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
logoISU
деньги
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Сотрудники «Химок» обратились к Дегтяреву, Дюкову и Алаеву на фоне долгов: «Вам не кажется, что дырявый контроль открывает безответственным инвесторам легкий путь в футбол?»
5931 июля, 10:50
Сотрудники «Химок» написали открытое письмо о зарплатных долгах и готовы обратиться в ФИФА и УЕФА: «Информация о приобретении Садыговым «Серик Беледиеспор» стала шоком»
6931 июля, 09:52
У мировой фигурки рекордная прибыль. Но там признают: России очень не хватает
3930 июля, 20:05
Главные новости
Короткая программа Мозалева поставлена под Backstreet Boys – Everybody
23сегодня, 07:13Видео
Татьяна Тарасова о готовности российских фигуристов выступать без флага: «К позиции спортсменов отношусь очень положительно. Они на это жизнь кладут»
44сегодня, 06:48
Камила Валиева о болельщиках: «К любви нельзя привыкнуть»
31сегодня, 06:32
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
29сегодня, 06:00
Медведева о ледовых шоу: «Авербух, Навка, Плющенко – это три мастодонта, я с ними не конкурирую. Не стараюсь равняться на других, но фишечки подмечаю»
59вчера, 17:45
Алексей Ягудин: «Люди, которые хотят видеть Трусову спортсменкой, может быть, что-то не так с вами? Пора снять розовые очки»
20вчера, 17:34
«Леша заговорит по-другому, когда узнает про делишки своего «заклятого дружка». Ирина Костылева о словах Ягудина
123вчера, 16:54
Ягудин о матери Костылевой: «Настолько интегрироваться в жизнь своего ребенка... Ненормальная ситуация, какое-то издевательство»
58вчера, 16:29
Алексей Ягудин: «Меня бесят тупые водители. За рулем я постоянно всех посылаю, кто неправильно ездит»
10вчера, 16:14
Валиева рассказала, какой совет ей дал актер Бурунов: «Расслабься и работай». И это работает»
10вчера, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
55 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4222 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
146 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
142 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13