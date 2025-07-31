Дмитрий Васильев: «Убытки мирового спорта без россиян будут возрастать в прогрессии. ISU озвучил то, что шепотом в кулуарах говорят остальные международные федерации»

Дмитрий Васильев заявил, что мировой спорт теряет миллиарды из-за русофобии.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал финансовый отчет за 2024 год. В документе указан профицит бюджета в размере 25,1 млн швейцарских франков, однако операционные убытки выросли за год с 2,6 млн до 8,5 млн – среди причин называется в том числе отстранение российских спортсменов.

«Подобная статистика, думаю, есть во всех международных федерациях, не только у ISU. Другое дело, что они боятся озвучивать такие вещи и признавать свои ошибки.

ISU – молодцы, признались в том, что они были не правы, отстранив российских спортсменов. Без России мировой спорт потерял в зрелищности, поэтому монетизация и доходы с турниров оставляют желать лучшего. Это только начало, убытки мирового спорта без россиян будут возрастать в прогрессии. ISU озвучил то, что шепотом в кулуарах говорят остальные международные федерации.

Но несмотря на такие выводы ISU, возвращение наших спортсменов будет в определяющей степени зависеть от политики. Мировой спорт теряет миллиарды долларов и евро из-за русофобской политики, скоро дойдет уже до триллионов. И все равно они не возвращают россиян во многих видах спорта.

Заявление ISU, к сожалению, не повлияет на допуск российских спортсменов. ISU так и будет терять деньги, пока не будет принята политическая воля теми, от кого зависит эта федерация», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

«Интерес к мировому спорту действительно сокращается и в значительной степени потому, что нет конкуренции, нет российских спортсменов, а значит, нет интриги. Болельщику в первую очередь важна интрига, а она сейчас отсутствует.

Все предсказуемо. Норвежцы так и будут выигрывать во всех лыжных видах спорта. И они же самые больные при этом. Чем больнее норвежский спортсмен, тем он сильнее и тем больше у него медалей. Это же абсурд. Запад опустился до полного безумия, позволяя мнимым астматикам выигрывать на допинге», – отметил Васильев.

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