Мишин о том, что Туктамышева завершила карьеру: «Для меня важнее, что она продолжает свою уникальную спортивную жизнь в ярких и неожиданных направлениях»
Мишин прокомментировал свои слова о том, что Туктамышева завершила карьеру.
Елизавета Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла.
«Для меня важно не то, что Лиза что-то завершила , а то, что она успешно продолжает свою уникальную спортивную жизнь во все новых и новых ярких и неожиданных направлениях», – сказал Алексей Мишин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости