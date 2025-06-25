Мишин о том, что Туктамышева завершила карьеру: «Для меня важнее, что она продолжает свою уникальную спортивную жизнь в ярких и неожиданных направлениях»

Мишин прокомментировал свои слова о том, что Туктамышева завершила карьеру.

Елизавета Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла.

«Для меня важно не то, что Лиза что-то завершила , а то, что она успешно продолжает свою уникальную спортивную жизнь во все новых и новых ярких и неожиданных направлениях», – сказал Алексей Мишин .