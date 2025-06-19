Константинова о работе тренером: «Надо пахать везде, всегда. Могла и 13 часов пробыть в коньках, времени не остается ни на что, адский труд»

Станислава Константинова назвала тренерскую работу «адским трудом».

«Работать тренером в фигурном катании – это, конечно, прикольно, но какой-то эстетики и гламура в этом мало😂

Как и в любом деле, чтобы стать профи, надо пахать. Пахать везде, всегда. В любое время, на любых катках, с любыми детьми. Иной раз и 13 часов подряд могла пробыть в коньках. Времени не остается ни на что. Адский труд.

Я в своей жизни так ярко чувствую контрасты. Когда езжу в такси в коньках, ем котлеты из «Пятерочки», сплю в тренерской или в машине. Могу прийти на лед в 5:30 или в 23:00, если что-то нужно доделать.

И дело даже не в деньгах. Чтобы быть хорошим тренером/хореографом – нужен видимый результат. Логично. Чтобы его добиться, во-первых, надо уметь работать, а во-вторых, нужно очень много времени на льду. График всегда фулл.

Работать тренером в кайф чуть-чуть вообще никак не получится. Я в основном работаю на коммерческих сборах и сезонно на постановках. Потому что хочу оставлять время, чтобы пробовать развиваться и в других сферах», – написала Константинова в телеграм-канале.