  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Константинова о работе тренером: «Надо пахать везде, всегда. Могла и 13 часов пробыть в коньках, времени не остается ни на что, адский труд»
5

Константинова о работе тренером: «Надо пахать везде, всегда. Могла и 13 часов пробыть в коньках, времени не остается ни на что, адский труд»

Станислава Константинова назвала тренерскую работу «адским трудом».

«Работать тренером в фигурном катании – это, конечно, прикольно, но какой-то эстетики и гламура в этом мало😂

Как и в любом деле, чтобы стать профи, надо пахать. Пахать везде, всегда. В любое время, на любых катках, с любыми детьми. Иной раз и 13 часов подряд могла пробыть в коньках. Времени не остается ни на что. Адский труд.

Я в своей жизни так ярко чувствую контрасты. Когда езжу в такси в коньках, ем котлеты из «Пятерочки», сплю в тренерской или в машине. Могу прийти на лед в 5:30 или в 23:00, если что-то нужно доделать.

И дело даже не в деньгах. Чтобы быть хорошим тренером/хореографом – нужен видимый результат. Логично. Чтобы его добиться, во-первых, надо уметь работать, а во-вторых, нужно очень много времени на льду. График всегда фулл.

Работать тренером в кайф чуть-чуть вообще никак не получится. Я в основном работаю на коммерческих сборах и сезонно на постановках. Потому что хочу оставлять время, чтобы пробовать развиваться и в других сферах», – написала Константинова в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Константиновой
logoСтанислава Константинова
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лучшая фигуристка – Петросян или Лью? Мем года – губы Загитовой или глаза Плющенко? Фигурный Оскар-2025
21сегодня, 10:50Подкасты
Министр спорта Татарстана о создании школы Валиевой: «Если она изъявит желание, будем разговаривать»
71сегодня, 01:03
Продажи билетов на шоу Загитовой «Ассоль» резко выросли за последние два дня
119вчера, 18:33
Главные новости
Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга
7 минут назад
🎧 Хотите книгу с автографами лучших фигуристов мира? Простой конкурс – в телеграме-канале подкаста «Чистый хвост»!
сегодня, 12:30
Ирина Роднина: «Наши турниры не смогли заменить международные. Такой задачи не было. Как и чем можно заменить чемпионат мира? Первенством Аляски?»
20сегодня, 12:17
Владислав Дикиджи и Захар Петров вошли в число победителей рейтинга Forbes «30 до 30»
15сегодня, 10:13
«У меня смещенный центр тяжести, и трусы маленькие дали». Загитова показала тренировки на тросах с Морозовым
65сегодня, 09:31Видео
Татьяна Тарасова: «Навка открывает танцевальную группу – это прекрасно. Если будет тренировать – еще лучше»
67сегодня, 06:14
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
13сегодня, 06:05
Министр спорта Татарстана о создании школы Валиевой: «Если она изъявит желание, будем разговаривать»
71сегодня, 01:03
Москвина о недопуске Мишиной и Галлямова: «Я предполагала такой сценарий на основе изучения коммюнике ISU»
103вчера, 20:57
Москвина о бильмане: «Увидела, как гимнастки выполняют упражнение. Подумала: «Могу так сделать на льду!» Уже после меня элемент повторила швейцарская фигуристка»
4вчера, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
3сегодня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56