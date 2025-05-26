«Главным аргументом лоббистов игорной индустрии станет частичный уход казино в тень». Депутат Аксаков об увеличении налогов для казино

В Госдуме прокомментировали законопроект, предлагающий увеличить налоги на игорный бизнес в два раза.

«Главным аргументом [лоббистов игорной индустрии], скорее всего, станет частичный уход казино в тень для уменьшения подконтрольной налогооблагаемой базы.

Но я все же полагаю, что имеющиеся у нас сегодня средства контроля — в том числе за электронными платежами — позволяют этот эффект нивелировать и все попытки как-либо уйти от налогов оперативно и жестко пресекать», – заявил депутат Анатолий Аксаков.

«К тому же не стоит забывать о том, что законопроект касается легальных казино, которые у нас все зарегистрированы, заведены в различные контрольно-надзорные системы и абсолютно прозрачны.

Поэтому вероятность того, что они как-либо уйдут в тень, чтобы избежать роста налогов, на мой взгляд, минимальна», – отметил депутат Игорь Ананских.

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