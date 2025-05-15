Егор Базин: «Когда я выиграл чемпионат России, мне было пофиг на хейт. Я дал столько поводов соперникам обойти меня, они этого не сделали – факт»

Егор Базин заявил, что ему было «пофиг на хейт» после победы на ЧР.

Базин в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой победил в танцах на льду на чемпионате страны 2023 года.

Второе место тогда заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третье – Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

«Когда я выиграл чемпионат России, мне было пофиг на хейт. Я выиграл золото. Упал, не упал... Я дал столько поводов соперникам обойти меня, они этого не сделали. Факт? Факт.

Если бы они катали наравне со мной и не косячили, они бы выиграли. Василиса Кагановская и Валера Ангелопол, которые снялись перед тем ЧР, могли бы составить нам конкуренцию. Но не уверен», – отметил фигурист.