Авербух о словах про Арзамасову: «Я сказал безответственную глупость. Это моя очень большая ошибка»

Илья Авербух извинился за скандальные слова о Лизе Арзамасовой.

Ранее хореограф и продюсер рассказал в интервью Ксении Собчак, как познакомился с женой.

Авербух познакомился с Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», на телевизионном проекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Арзамасовой было 15 лет, а Авербуху – 37. Поженилась пара в 2020 году.

В ответ на вопрос Собчак «Это же немного странное должно быть чувство, что ты свою жену помнишь еще практически ребенком?» Авербух ответил: «15 лет – это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было».

«Дорогие друзья, я хочу откровенно и спокойно прокомментировать свои слова, которые вызвали резонанс и справедливую волну критики. Это важно и для тех, кто меня знает, и тех, кто услышал эту фразу вне контекста. Для меня важно проговорить ее с вами.

В интервью я сказал, что 15 лет – это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. Хочу пояснить, что я имел в виду, и главное – что я не имел в виду.

В первую очередь, я, конечно, не имел в виду никакого сексуального подтекста. Вы знаете наши отношения с Лизой. И представить себе, что я так вот ненароком затрагиваю такие темы... Это абсолютно недопустимо. Я говорил крайне неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент. Что в свои 15 лет она уже была интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели.

Именно так я должен был отвечать. И, говоря про «женщину в 15 лет», я все‑таки имел в виду не человека, а – как бы это криво ни звучало – участника шоу, который сможет транслировать какие‑то чувства и эмоции на льду. «У нее все уже было» – я имел в виду не скабрезности, а именно содержание. У нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться. Я честно не знаю, почему я сказал именно так.

Много раз прокручиваю этот ответ – как это все возникло. Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в сети из‑за разницы в возрасте и так далее. Все все знают. Может, это такая больная тема, что я так среагировал и на слово «ребенок» начал защищаться. Эта формулировка была необдуманной и сделанной на какой-то усталости. Но это не снимает с меня ответственности. Это моя ответственность и моя очень большая ошибка.

Я не раз говорил, что наши отношения начались только спустя много лет, когда мы оба были уже взрослыми самостоятельными людьми, и когда между нами возникли взаимные осознанные чувства. И я очень сожалею, что допустил формулировку, которая могла вызвать справедливое возмущение, возможно, тревогу.

Мне очень важно быть понятым и расставить определенные акценты, потому что тема возраста, доверия, границ очень-очень важная. Несмотря на то что я подвергся достаточно большой критике, я хочу вам всем сказать большое спасибо, потому что это для меня огромный урок, который я принимаю всерьез, и точно долго вы меня больше не услышите.

Надеюсь, на этом мое объяснение и этот вопрос будут исчерпаны. У нас с Лизой замечательная семья, двое прекрасных детей. Через полгода мы будем отмечать пять лет нашей совместной жизни. Я очень люблю и бесконечно уважаю свою жену и всегда за нее горой. Прошу всех постараться услышать мое объяснение. Никого не хотел обидеть и не хотел делать никаких откровений.

Мне искренне бесконечно жаль, что интернет в любом случае будет хранить большую часть этой некрасивой истории. Я хочу сказать при этом большое спасибо моей жене, которая оказывает мне огромную поддержку, хочу перед ней извиниться, что по моей глупости эта совершенно мерзкая и необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком», – сказал Авербух в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

«15 лет – это уже женщина. У нее все было». Так Авербух вспоминает знакомство с женой