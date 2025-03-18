Костылева о Плющенко: «Контакт нашли сразу, мне с ним очень хорошо. Могу сказать, что это самый лучший тренер за мою карьеру»

Елена Костылева назвала Евгения Плющенко лучшим тренером за всю ее карьеру.

«Евгений Викторович добрый, когда надо. В меру справедливый. Когда ты работаешь, он видит, что все хорошо, и хвалит. Когда хорошо работаешь, но что-то не получается, он не ругает. Мне очень нравится.

По ощущениям, как будто бы я с ним с самого детства, хотя я в его группе меньше года. Но кажется, что я с ним всю жизнь. Контакт нашли сразу, мне с ним очень хорошо. Могу сказать, что это самый лучший тренер за мою карьеру», – сказала Костылева.

Фигуристка назвала имена спортсменов, которые являются ориентиром для нее.

«На данный момент из мальчиков мне нравится Влад Дикиджи, из иностранных – Илья Малинин, Нэтан Чен и Шома Уно. Раньше и сейчас – Александра Игнатова, это самый большой пример для меня.

Влад приезжал к нам на шоу, ходил к нам на тренировки, мы с ним пообщались. Он подсказал мне, как группироваться, и сразу стало лучше. От Саши много советов получала. Самый главный – то, что нужно не расстраиваться, надо всегда идти вперед», – отметила Костылева.

Также она призналась, что не волнуется во время выступлений в шоу.

«Моя любимая роль – это роль в «Спящей красавице». Это огромный опыт, мне очень нравится. Я очень благодарна Яне Александровне (Рудковской) за то, что она для меня делает, она дает мне возможность выступать в главных ролях.

На шоу я вообще не переживаю. Когда нужно прыгнуть четверные, я настраиваюсь на них, но не переживаю, просто получаю удовольствие», – добавила Костылеа.