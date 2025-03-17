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Агентство Krasavin Media Group, сотрудничающее с Трусовой, представило ее на своем сайте как олимпийскую чемпионку

Агентство Krasavin Media Group представило Трусову как олимпийскую чемпионку.

Krasavin Media Group занимается рекламными кампаниями, представительством медийных лиц, продюсированием, организацией мероприятий. На сайте указано, что с агентством сотрудничают более 1700 медийных личностей. 

В списке «Селебрити» указана фигуристка Александра Трусова, которую представили как олимпийскую чемпионку по фигурному катанию. 

Трусова (в замужестве – Игнатова) является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине. Победу тогда одержала Анна Щербакова.  

Трусова громко мечтала об Олимпиаде-2026, но тихо отказалась, когда появился шанс 

Скриншот с сайта krsvn.com. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: медиаагентство Krasavin Media Group
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoсборная России
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