Евгеньев о досрочной победе на Кубке Первого канала: «Говорю Угожаеву: «Коль, ты давай, не расслабляйся раньше времени». Ему, видимо, моча в голову ударила, и он расслабился»
— Вы победили досрочно, еще до финального раунда. Знали ли вы об этом? Может, как-то специально ребят настраивали, раз от них результат не зависел?
— Напомню, что в нашей команде находился Петр Гуменник — не знать мы не могли, это во-первых. Во-вторых, когда мальчики выходили на объявление, я увидел, что два наших Коли (Угожаев и Колесников) стоят и ехидненько на нас смотрят. Угожаев такой: «Че, мы уже выиграли, да?» Говорю ему: «Коль, ты давай, не расслабляйся раньше времени».
Ему, видимо, моча в голову ударила, и он расслабился.
Тем не менее мы постарались их успокоить. У Коли Угожаева сегодня не очень получилось, хотя он второй Николай. Я два дня ездил и говорил, что он наш талисман, наша звездочка и надежда. Молодой, конечно, спас нас сегодня. Как минимум, подарил невероятную произвольную, — сказал Евгеньев.
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