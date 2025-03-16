Евгеньев о досрочной победе на Кубке Первого канала: «Говорю Угожаеву: «Коль, ты давай, не расслабляйся раньше времени». Ему, видимо, моча в голову ударила, и он расслабился»

Дмитрий Евгеньев высказался о победе синей команды на Кубке Первого канала.

— Вы победили досрочно, еще до финального раунда. Знали ли вы об этом? Может, как-то специально ребят настраивали, раз от них результат не зависел?

— Напомню, что в нашей команде находился Петр Гуменник — не знать мы не могли, это во-первых. Во-вторых, когда мальчики выходили на объявление, я увидел, что два наших Коли (Угожаев и Колесников) стоят и ехидненько на нас смотрят. Угожаев такой: «Че, мы уже выиграли, да?» Говорю ему: «Коль, ты давай, не расслабляйся раньше времени».

Ему, видимо, моча в голову ударила, и он расслабился.

Тем не менее мы постарались их успокоить. У Коли Угожаева сегодня не очень получилось, хотя он второй Николай. Я два дня ездил и говорил, что он наш талисман, наша звездочка и надежда. Молодой, конечно, спас нас сегодня. Как минимум, подарил невероятную произвольную, — сказал Евгеньев.