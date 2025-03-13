«Мы с Волосожар даже внешне похожи. Как-то сразу были на одной волне». Участник «Ледникового периода» Крестин о паре с фигуристкой

Партнер Татьяны Волосожар в «Ледниковом периоде» рассказал о дуэте с фигуристкой.

Двукратная олимпийская чемпионка Волосожар выступала в шоу «Народный ледниковый период» в паре с 59-летним Борисом Крестиным. Они разделили первое место с Диной Авериной и Дмитрием Соловьевым.

– Как вашей партнершей стала именно Татьяна Волосожар?

– Мне вообще пророчили другую Татьяну, Тотьмянину. Сам Ягудин говорил: «Забирайте жену, будете нормальной парой». Но, не знаю почему, получилось иначе.

Я неплохо рисую и разбираюсь в портретных характеристиках. Так вот, мы с Татьяной Волосожар даже внешне похожи. Прищур глаз, большой нос... Да там в целом все пары были подобраны идеально, все похожи.

– Ягудин с [Натальей] Саблиной вроде бы вообще не похожи.

– Единственный такой вариант. Мы с Алексеем в коридорах немного неформально общались, он здорово матерился. Мол, я вообще одиночник, у меня контракт как у ведущего, кататься в паре не планировал. Ну, попросили, и он к этому относился как к работе, без удовольствия.

В конце он перед Натальей извинился. На мой взгляд, с его стороны было несколько необоснованных наездов в ее адрес. Все-таки она любитель, тем более возрастной любитель, и какие-то фразы Ягудину стоило бы оставить при себе.

– Волосожар на вас не наезжала?

– Мы как-то сразу были на одной волне. Когда нас познакомили, у нее младшему сыну было 4 месяца. А у меня трое внуков, вся эта мелочь пузатая очень понятна, и мы на этой теме сошлись. Он меня к концу проекта, мне кажется, уже воспринимал как дедушку. Улыбался как родному.

Татьяна со мной была очень дипломатична. Я, кстати, ни в одном из профессиональных участников не увидел заносчивости. Все очень приятные, «земные». Например, Максим Маринин и Саша Энберт были моими главными консультантами в плане поддержек. Потому что я изначально неправильно их делал и из-за этого в самом начале проекта нахватал травм, – рассказал Крестин в интервью Спортсу’’.

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