Роман Савосин: «У меня абсолютно никаких мыслей не было о завершении карьеры. Я очень разочарован теми, кто это написал»

Фигурист Роман Савосин заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру.

– Недавно в СМИ внезапно появился инсайд, что ты завершаешь карьеру. Понял, что это было?

– Я не понял ничего, что происходит. У меня даже абсолютно никаких мыслей не было на эту тему. Когда я увидел, что мне начинают писать корреспонденты, спрашивать, правда ли, что я завершаю карьеру, для меня это было удивительно.

Я потом открыл все эти новости, увидел, что действительно об этом пишут, и был очень сильно удивлен. Я понимаю, когда, может быть, спортсмен размышлял на эту тему, возможно, сказал где-то и как-то информация эта просочилась… Но у меня ведь даже мыслей в голове не было о таком! Я давно и твердо уверен, что я буду продолжать выступать. Это выдумка на сто процентов, и я очень разочарован теми, кто это написал.

– Что тебя мотивирует продолжать карьеру?

– Я постоянно нахожу в себе какую-то мотивацию, она меняется периодически, я подстраиваюсь под себя, под свои эмоции, но я ни в коем случае не сомневаюсь, что я хочу продолжать кататься, у меня есть огромное желание выступать.

Мне просто нравится это дело. Соревнования дают мне энергию, сейчас я понимаю, что я не готов с этим попрощаться.

– Когда ты постоянно не выигрываешь соревнования, встает вопрос о доходе. Работаешь дополнительно?

– Есть подработка — подкатки, но у меня не стоит самым главным задача что-то заработать или занять какое-то место. Для меня это не является самым важным.

Я получаю удовольствие, вижу, что сейчас все-таки самый высокий период в моей карьере, и я очень рад, что я до него добрался в данный момент, поэтому и продолжаю выступать.

– Что ты имеешь в виду под «высоким периодом»? Результаты? Внимание болельщиков?

– И внимание болельщиков, и результаты. Самое главное, что я сумел показать свои возможности, что я могу, на что я могу теоретически претендовать, занимать какие-то места в высокой конкуренции, – сказал Савосин.