Роман Савосин: «У меня абсолютно никаких мыслей не было о завершении карьеры. Я очень разочарован теми, кто это написал»
– Недавно в СМИ внезапно появился инсайд, что ты завершаешь карьеру. Понял, что это было?
– Я не понял ничего, что происходит. У меня даже абсолютно никаких мыслей не было на эту тему. Когда я увидел, что мне начинают писать корреспонденты, спрашивать, правда ли, что я завершаю карьеру, для меня это было удивительно.
Я потом открыл все эти новости, увидел, что действительно об этом пишут, и был очень сильно удивлен. Я понимаю, когда, может быть, спортсмен размышлял на эту тему, возможно, сказал где-то и как-то информация эта просочилась… Но у меня ведь даже мыслей в голове не было о таком! Я давно и твердо уверен, что я буду продолжать выступать. Это выдумка на сто процентов, и я очень разочарован теми, кто это написал.
– Что тебя мотивирует продолжать карьеру?
– Я постоянно нахожу в себе какую-то мотивацию, она меняется периодически, я подстраиваюсь под себя, под свои эмоции, но я ни в коем случае не сомневаюсь, что я хочу продолжать кататься, у меня есть огромное желание выступать.
Мне просто нравится это дело. Соревнования дают мне энергию, сейчас я понимаю, что я не готов с этим попрощаться.
– Когда ты постоянно не выигрываешь соревнования, встает вопрос о доходе. Работаешь дополнительно?
– Есть подработка — подкатки, но у меня не стоит самым главным задача что-то заработать или занять какое-то место. Для меня это не является самым важным.
Я получаю удовольствие, вижу, что сейчас все-таки самый высокий период в моей карьере, и я очень рад, что я до него добрался в данный момент, поэтому и продолжаю выступать.
– Что ты имеешь в виду под «высоким периодом»? Результаты? Внимание болельщиков?
– И внимание болельщиков, и результаты. Самое главное, что я сумел показать свои возможности, что я могу, на что я могу теоретически претендовать, занимать какие-то места в высокой конкуренции, – сказал Савосин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий