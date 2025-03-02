Савосин опроверг информацию о завершении карьеры: «С огромным желанием и удовольствием я продолжаю выступать»

Фигурист Роман Савосин опроверг информацию о завершении карьеры.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Савосин принял решение завершить карьеру.

«Это неправда. С огромным желанием и удовольствием я продолжаю выступать», — цитирует Савосина «Матч ТВ».

Савосину 25 лет, в этом сезоне он стал вторым и четвертым на этапах Гран‑при и занял десятое место на чемпионате России.