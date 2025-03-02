Савосин опроверг информацию о завершении карьеры: «С огромным желанием и удовольствием я продолжаю выступать»
Фигурист Роман Савосин опроверг информацию о завершении карьеры.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Савосин принял решение завершить карьеру.
«Это неправда. С огромным желанием и удовольствием я продолжаю выступать», — цитирует Савосина «Матч ТВ».
Савосину 25 лет, в этом сезоне он стал вторым и четвертым на этапах Гран‑при и занял десятое место на чемпионате России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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