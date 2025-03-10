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Стилист Ольга Ким о новом окрашивании волос Трусовой: «У Александры получился желтоватый оттенок, и выглядит это немного кустарно»

Стилист Ольга Ким оценила новый цвет волос фигуристки Александры Трусовой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 перекрасилась в блондинку.

«На самом деле, практически любому человеку может подойти блонд, главное – выбрать правильный оттенок. На мой взгляд, тот блонд, который получился у Трусовой, не совсем идеальный для нее. С ее светлыми глазами можно было выбрать другой вариант.

Я бы сделала выбор в пользу более натурального, либо, наоборот, радикально белого оттенка волос. А у Александры получился желтоватый оттенок, и выглядит это немного кустарно. На месте Трусовой я бы в первую очередь рассмотрела вариант натурального или пепельного блонда. Или, как еще одна из опций, перекрасила бы волосы в более медовый оттенок, уходящий ближе к тому, что у нее получилось у корней.

Также Александра могла бы рассмотреть градиенты, типа балаяж или другие градиентные окрашивания с бликами. Можно было бы рассмотреть все эти варианты, а не простой желтоватый блонд, который, на мой взгляд, смотрится не так дорого и хорошо», – сказала Ким.

Александра Трусова покрасилась в блондинку

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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