Александра Трусова покрасилась в блондинку
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) покрасилась в блондинку.
Фигуристка показала фото в своем телеграм-канале.
«12 часов в салоне. Хотите увидеть результат?» – написала Игнатова перед публикацией снимка.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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