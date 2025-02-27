Тарасова о жалобе Кураковой на фотографа за поддельный снимок: «Какая у нее репутация? Он это сделал, чтобы выложить и заработать денег, потому что что‑то надо кушать»
Екатерина Куракова пожаловалась в прокуратуру Франции на фотографа за поддельный интимный снимок. По словам спортсменки, он смонтировал снимок и затем распространил его в группе других людей.
— Как думаете, для чего фотограф мог это сделать, подорвать репутацию фигуристке?
— Нет, кончено. Какая у нее репутация? Вот вы знаете такую спортсменку, знаете, как она катается? И никто не знает. Он это сделал, чтобы выложить и заработать денег, потому что что‑то надо кушать. Если бы он сфотографировал ее в платье, это было бы никому не интересно, на эти фотографии никто бы не обратил внимания. Поэтому он и снял с нее платье, запустив ее голую. Подала она на него в суд и подала, нам‑то какое дело?
— Просто очень неординарная ситуация, не каждый день с таким сталкиваешься…
— Согласна, необычная — голая фигуристка в воздухе, в прыжке. Ситуация интересная. А вы сами‑то видели фотографии?
— Нет.
— Ну как же так, голую и не увидели… Может быть, красиво. Советую посмотреть и мне прислать, — сказала Тарасова.
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