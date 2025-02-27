Камила Валиева назвала полезные ископаемые основной современной цивилизации.

«Ни для кого не секрет, что полезные ископаемые – это основа современной цивилизации. Без них не было бы ни домов, ни машин, ни смартфонов. А добыча и переработка этих ресурсов – это не только важный экономический процесс, но и увлекательное путешествие в мир науки и технологий.

Ведь практически все, что нас окружает, сделано из материалов, полученных из недр земли: металлы, стекло, пластик, нефть. Без добычи и переработки невозможны строительство, энергетика, медицина и даже космические исследования. Это настоящий двигатель прогресса!

Недавно мне удалось стать частью большого образовательного проекта «Россия – мои горизонты» и провести лекцию на тему «Россия индустриальная: добыча и переработка полезных ископаемых». Здорово, что ролики будут показывать школьникам, чтобы познакомить их с достижениями России в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и многом другом.

Добыча и переработка полезных ископаемых – это не просто работа, это возможность создавать будущее, сохраняя баланс между прогрессом и заботой о планете. Скорее переходите в сообщество Российского Общества «Знание» и смотрите, какой полезный материал мы для вас подготовили!» – написала 18-летняя фигуристка Валиева в своем телеграм-канале, опубликовав видео .