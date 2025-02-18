Тарасова об отборе на ОИ: «Пока не будем отвечать на вопрос, какие два спортсмена в мужском катании должны войти в заявку. Чтобы остальные не перестали тренироваться»
Тарасова считает, что пока рано называть участника олимпийского отбора у мужчин.
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам участвовать в квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.
Отборочные соревнования к Олимпиаде пройдут в Пекине 17-21 сентября.
«Я думаю, что мы пока не будем отвечать на вопрос, какие два спортсмена в мужском одиночном катании должны войти в нашу заявку. Для того, чтобы остальные мальчики не перестали тренироваться и не ушли из спорта. Это было бы неправильно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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