Распалась спортивная пара Варвара Черемных – Андрей Рудь

Спортивная пара Варвары Черемных и Андрея Рудя распалась.

Об этом сообщила тренер Арина Ушакова.

«Пара Вари и Андрея распалась. Оба партнера остаются в моей группе, ищут партнеров. Они не сошлись по антропометрическим данным.

Ребята все прекрасно понимают, они остались в хороших отношениях», – сказала Ушакова.