Распалась спортивная пара Варвара Черемных – Андрей Рудь
Спортивная пара Варвары Черемных и Андрея Рудя распалась.
Об этом сообщила тренер Арина Ушакова.
«Пара Вари и Андрея распалась. Оба партнера остаются в моей группе, ищут партнеров. Они не сошлись по антропометрическим данным.
Ребята все прекрасно понимают, они остались в хороших отношениях», – сказала Ушакова.
Опубликовала: Мария Величко
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