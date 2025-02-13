Полина Шешелева: «Четверной выброс пока перестали делать, потому что готовились к первенству России. Наверное, сейчас начнем его тренировать»
Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали об изучении сложных элементов.
На первенстве России в Саранске Шешелева и Карнаухов в произвольной программе исполнили четверную подкрутку. На турнире они одержали победу.
Шешелева: Четверной подкрут получился у нас с первой попытки. Сначала мы выступили в Москве с ним, чтобы понять, стоит ли. Там мы поняли, что можем это сделать.
Карнаухов: Мы настраивались в любом случае на четверной подкрут. Иногда были не очень удачные попытки, после каждой хотелось отказаться, но смогли сделать его в итоге.
Шешелева: Четверной выброс пока перестали делать, потому что готовились к первенству России. Наверное, сейчас начнем его тренировать, но пока не знаем, будем ли вставлять его в программу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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