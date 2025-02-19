Александр Свинин: «Леонтьева чувствует себя намного лучше. Диагноз поставили – сотрясение мозга»

Свинин рассказал о состоянии Леонтьевой после столкновения в финале Гран-при.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин на разминке перед ритм-танцем столкнулись с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым. Они откатали ритм-танец, но с произвольного снялись из-за плохого самочувствия партнерши.

«Соня два дня отдыхала, просто лежала. Вчера сделала МРТ. МРТ показала, что все нормально, никаких изменений нет, слава богу. Немного голова болит, но она чувствует себя намного лучше. Диагноз поставили – сотрясение мозга.

Доктор сказал, что выходить на тренировки по состоянию, поэтому, думаю, что завтра попробует», – сказал Свинин.