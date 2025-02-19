5

Александр Свинин: «Леонтьева чувствует себя намного лучше. Диагноз поставили – сотрясение мозга»

Свинин рассказал о состоянии Леонтьевой после столкновения в финале Гран-при.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин на разминке перед ритм-танцем столкнулись с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым. Они откатали ритм-танец, но с произвольного снялись из-за плохого самочувствия партнерши. 

«Соня два дня отдыхала, просто лежала. Вчера сделала МРТ. МРТ показала, что все нормально, никаких изменений нет, слава богу. Немного голова болит, но она чувствует себя намного лучше. Диагноз поставили – сотрясение мозга.

Доктор сказал, что выходить на тренировки по состоянию, поэтому, думаю, что завтра попробует», – сказал Свинин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАлександр Свинин
ТАСС
Даниил Горелкин
танцы на льду
Софья Леонтьева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35
⚡ Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Пасечник и Чиризано – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и
99716 февраля, 10:12
Свинин о снятии Леонтьевой и Горелкина: «Соня очень сильно ударилась головой. Вчера прокатали на фоне шока, Соня сказала, что не помнит, как откатала»
1016 февраля, 06:24
Главные новости
Распалась спортивная пара Варвара Черемных – Андрей Рудь
146 минут назад
Чемпионат четырех континентов. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Перейра и Мишо, Гейниш и Чигирев покажут короткие программы
159 минут назад
Road to 26 Trophy. Левито, Петрыкина, Йошида, Гутманн, Тальегард выступят с короткими программами
18сегодня, 13:54
Road to 26 Trophy. Аймо, Мемола, Ямамото, Васильев, Самойлов выступят с короткими программами
15сегодня, 13:54
Камила Валиева встречается с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым (Артур Хайруллин)
276сегодня, 13:09
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Гуменника берем на Олимпиаду! Что с Бойковой и Козловским? Итоги финала Гран-при
сегодня, 12:06Подкасты
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс
68сегодня, 12:03
Леонова о запасных на олимпийский отбор в танцах: «Пока что Кагановская с Некрасовым до уровня Хаврониной и Нарижного не дотянули. Стоит заявить Ирину и Девида»
24сегодня, 11:44
Алена Леонова: «Дикиджи – хороший парень, но пока что он не Гуменник, не Семененко, не Кондратюк, немного им уступает»
70сегодня, 11:36
Алена Леонова: «Неправильно говорить, что Фролова – спортсменка без ультра-си. Я была на ее тренировках, она пытается делать четверной тулуп»
53сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
116 февраля, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
215 февраля, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
15 февраля, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
115 февраля, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
15 февраля, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09