Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»

Фигуристка Екатерина Рыбакова рассказала о смерти отца.

Рыбакова выступает в танцах на льду с Иваном Махноносовым. Сегодня они заняли шестое место в финале Гран-при России.

«Мы устали за этот сезон, очень много тренировались. Расстроены, что не получилось в короткой программе, но собрались на произвольную.

В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру», – сказала Рыбакова.

Накануне Рыбакова и Махноносов столкнулись на разминке перед ритм-танцем с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным. На следующий день Леонтьева и Горелкин снялись с турнира из-за травмы партнерши, полученной после столкновения.

«Надо быть внимательными абсолютно всегда. Желаем Соне скорейшего выздоровления», – сказала Рыбакова.

«От этого никто не застрахован. Если вернуться к эпизоду, после этого нужно уметь собираться. У меня небольшая гематома. Я катался с разодранным боком, а Катя – с разодранной ногой», – добавил Махноносов.

