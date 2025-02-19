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Дмитрий Алиев: «Хочу не просто выходить и кататься, а быть примером для молодых. Сейчас это одна из основных вещей, которые меня мотивируют»

Дмитрий Алиев рассказал, что его мотивирует быть примером для молодых фигуристов.

«В свои 25 у меня появляется мотивация быть, а не казаться. Я задумался недавно о том, что я тоже являюсь примером для молодых. А я об этом даже не думал. И мне иногда приятно, когда люди подходят ко мне и говорят: «Дим, ты круто катаешься», «ты самый возрастной спортсмен» и так далее.

Сейчас это стало настолько важной частью меня, потому что я хочу не просто в 25 выходить и кататься, а быть для них примером, и они понимают, что вот, Димка Алиев – самый возрастной и еще катается, и еще ого-го что может. Это тоже меня мотивирует на новый результат, новые достижения, приходить на тренировки.

Наверное, сейчас это одно из основных осознанных моих решений, почему я катаюсь, что меня может мотивировать – вот эта вещь, что я для ребят тоже являюсь каким-то источником, на который они смотрят, могут как-то где-то подражать и принимать решение, что Димка справляется – мы тоже справимся», – сказал Алиев в подкасте «Давай поговорим об этом».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Давай поговорим об этом»
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