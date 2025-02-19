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Елизавета Худайбердиева: «За макияж мне прилетало всю жизнь. Люди либо восхищались, либо плевались с аргументами «куда с такой яркой внешностью столько краски»

Худайбердиева рассказала, сколько времени фигуристки тратят на прически и макияж.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным.

«Замороченнее» всего к своему внешнему виду относятся именно танцорши. Не знаю почему, но это основа основ, база, так сказать. Девочки-танцорши всегда при параде на тренировке: полный макияж, прическа, платье, колготки, все как на соревнованиях.

Есть такая поговорка в танцах на льду: как тренировку проведешь, такое место и получишь. Поэтому испокон веков танцоры выходят в шесть утра на официальную разминку перед соревнованиями, где, по сути, многое решается.

Для многих девочек процесс сборов – ритуал. Приезжаешь после тренировки, перерыв всегда порядка 4-4,5 часов. После возвращения из ледового на автобусе есть час на завтрак, распитие кофе и осознание сущности бытия (ведь проснулся ты, скорее всего, до восхода солнца), следующий час на отдых или сон. Но я, кстати говоря, редко сплю днем перед соревнованиями.

А после волшебная двухчасовая магия: макияж, прическа, глажка костюма и адреналиновый мандраж. Забавно, что чем ближе момент выхода из номера к трансферу до катка, тем холоднее становятся пальцы ног, ладони и кончик носа.

Мне комфортнее себя чувствовать с кисточками для макияжа, а не с расческами и средствами для укладки. Поэтому до 17 лет моей стандартной прической был хвост или грустный низкий пучок. В какой-то момент я решила, что руки не из того места не должны быть помехой красоте.

Сложность причесок для фигуристок в том, что все должно держаться намертво, а после серии твиззлов или вращательной поддержки, знаете ли, любая красота превратится во взрыв на макаронной фабрике. Взрыв на макаронной фабрике – именно так я называю свою вариацию модной в 1980-е «химии» для прошлогоднего ритм-танца. Всего час танцев с бубном с мизинчиковой плойкой, затекшие руки – и прическа готова.

В сезоне-2022/23 под латинские мотивы я цепляла волосы на трессах для густого пучка, а на произвольный выходила с короткими распушенными волнами в мокром эффекте, для создания которого стабильно нужно было по баллону лака и геля на каждый турнир.

За макияж мне прилетало всю жизнь лет так до двадцати, по непонятной для меня причине. Люди и даже судьи либо восхищались, либо плевались с аргументами «куда с такой яркой внешностью столько краски».

Но я отстояла свою позицию, поскольку считаю, что внешний вид должен быть презентабельным и аккуратным, будь то прическа, макияж или ботинки со шнурками. И уж тем более глупость смешивать мастерство катания с красной помадой и блестящими тенями на глазах. Или цветом волос, хи-хи», – написала Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».

«За годы в фигурном катании я поняла: главное, не делать глубокие вырезы». Секреты нарядов Лизы Туктамышевой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЕлизавета Худайбердиева
танцы на льду
logoстиль
logoсборная России
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