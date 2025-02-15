Самохин о том, что Худайбердиева и Базин могут завершить карьеру: «Будет очень жаль, что годы труда, вложенные нашей командой, так и не привели к значимым результатам»
Денис Самохин высказался о возможном уходе Худайбердиевой и Базина из спорта.
Ранее источник ТАСС сообщил, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат спортивную карьеру в конце текущего сезона.
Сами фигуристы заявили, что продолжают кататься и выступать: «Не видим смысла комментировать слухи».
«Я видел эти новости, но пока официальных заявлений от спортсменов нет, предпочитаю считать это слухами. Если все же это окажется правдой, то нам будет очень жаль, что годы труда, вложенные нашей командой в Лизу с начала ее танцевальной карьеры, так и не привели ее к значимым и серьезным результатам», – сказал Самохин.
Худайбердиева и Базин перешли тренироваться от Самохина к Александру Жулину в апреле 2023 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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