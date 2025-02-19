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«Ткань моего костюма просвечивала. Приехала полиция нравов и настоятельно попросила исправить ситуацию». Худайбердиева о случае на шоу в Китае

Фигуристка Худайбердиева рассказала о проблемах из-за просвечивающего костюма.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным.

«Однажды я отличилась в турне по Китаю, и с тех пор это самая постыдная и одновременно забавная история. Наслаждаясь трансляцией нашего шоу, законопослушные граждане консервативной республики написали донос на нашу организацию за нарушение норм этики и морали.

К нам буквально приехала полиция нравов и настоятельно попросила исправить ситуацию. Ткань моего старого соревновательного костюма под определенным светом просвечивала, и были видны специальные силиконовые накладки, которые фигуристки используют на платьях с открытой спиной.

К следующему номеру я надела спортивный топ под костюм. Выглядело это странно, но моя ошибка в том, что я не проверила заранее, как себя ведет ткань в темноте под софитами, которые так подвели меня», – написала Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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танцы на льду
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