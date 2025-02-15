«Ну флип говно какое! Ой». Соколовская – Кондратюку после проката произвольной программы

Светлана Соколовская эмоционально отреагировала на падение Кондратюка.

Марк Кондратюк выступил с произвольной программой в финале Гран-при России в Красноярске. Он упал с четверного флипа, при этом четыре четверных прыжка приземлил.

«Ну флип говно какое! Ой», – со смехом сказала тренер фигуриста, встречая его после проката.

В финале Гран-при Кондратюк занял итоговое 2-е место с результатом 294,06 балла, победил Петр Гуменник.