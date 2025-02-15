Ксения Гущина: «Довольна прокатом, все получилось достаточно гладко. Немного сложно было выступать последней, закрывать наш вид»
Фигуристка набрала 71,13 балла и занимает промежуточное шестое место.
– Я довольна прокатом, все получилось достаточно гладко, все хорошо. Немножко сложно было выступать последней, закрывать наш вид. В принципе, думаю, справилась. Не часто бывает, что я закрываю соревнования. Только если в Санкт-Петербурге. Когда знаешь, как откатали все девочки, примерно понимаешь, где ты будешь находиться.
Задача была просто показать красивое катание, все так, как я умею. Подготовка была не самая лучшая, поэтому максимальной задачи не было. После чемпионата Санкт‑Петербурга немного приболела. И только с начала этой недели начала тренироваться в полную силу.
– Ты стала трехкратной чемпионкой Санкт‑Петербурга. Придает ли это больше уверенности?
– Думаю, что да. Стабильность в прокатах, это придало уверенности.
– Как ощущения в Красноярске с учетом разницы во времени?
– Тяжело привыкать к этому времени, сплю постоянно, ночью не могу заснуть, поэтому тяжеловато, – сказала Гущина.
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