Ксения Гущина: «Довольна прокатом, все получилось достаточно гладко. Немного сложно было выступать последней, закрывать наш вид»

Ксения Гущина довольна своим прокатом короткой программы в финале Гран-при.

Фигуристка набрала 71,13 балла и занимает промежуточное шестое место.

– Я довольна прокатом, все получилось достаточно гладко, все хорошо. Немножко сложно было выступать последней, закрывать наш вид. В принципе, думаю, справилась. Не часто бывает, что я закрываю соревнования. Только если в Санкт-Петербурге. Когда знаешь, как откатали все девочки, примерно понимаешь, где ты будешь находиться.

Задача была просто показать красивое катание, все так, как я умею. Подготовка была не самая лучшая, поэтому максимальной задачи не было. После чемпионата Санкт‑Петербурга немного приболела. И только с начала этой недели начала тренироваться в полную силу.

– Ты стала трехкратной чемпионкой Санкт‑Петербурга. Придает ли это больше уверенности?

– Думаю, что да. Стабильность в прокатах, это придало уверенности.

– Как ощущения в Красноярске с учетом разницы во времени?

– Тяжело привыкать к этому времени, сплю постоянно, ночью не могу заснуть, поэтому тяжеловато, – сказала Гущина.