Прощание с погибшими в авиакатастрофе Шишковой и Наумовым состоится 15 февраля

Прощание с Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым состоится 15 февраля.

Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

«Завтра пройдет прощание, дочка мне сообщила. Сначала даты были другие, но сейчас их поменяли. Там будут и друзья, и близкие. Мы полететь не сможем», – сказала Наумова.

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Шишкова и Наумов были на борту самолета авиакомпании American Eagle Airlines, который столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак возле Вашингтона. На борту находились 64 человека, никто не выжил.