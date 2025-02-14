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Прощание с погибшими в авиакатастрофе Шишковой и Наумовым состоится 15 февраля

Прощание с Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым состоится 15 февраля.

Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

«Завтра пройдет прощание, дочка мне сообщила. Сначала даты были другие, но сейчас их поменяли. Там будут и друзья, и близкие. Мы полететь не сможем», – сказала Наумова.

Чемпионы мира 1994 года в парном катании Шишкова и Наумов были на борту самолета авиакомпании American Eagle Airlines, который столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак возле Вашингтона. На борту находились 64 человека, никто не выжил. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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ТАСС
Евгения Шишкова
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