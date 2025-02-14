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Мозалев о финале Гран-при России: «Очень расстроился, когда поменяли критерии отбора посередине сезона, ничего не говоря никому, было обидно»

Андрей Мозалев рассказал, как отреагировал на непопадание в финал Гран-при.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который проходит в Красноярске с 14 по 16 февраля.

В регламенте стали учитываться не только итоги серии Гран-при России, но и выступление на декабрьском чемпионате страны – из-за этого Андрей Мозалев, Артур Даниелян и Матвей Ветлугин не вошли в список участников.

Мозалев стал первым запасным и в итоге попал на турнир после снятия Григория Федорова. Андрей получил 82,30 балла за прокат короткой программы.

«Я прилетел сегодня в 6 утра, пару часиков поспал, сходил на тренировку, еще 3-4 часа поспал. Тяжело. Хороший опыт. Если бы еще сделал хотя бы один хороший элемент, то оценивал бы прокат неплохо.

Когда узнал, что приму участие в финале, были смешанные эмоции. Я тогда себя не очень хорошо чувствовал, не пошел на тренировку. Было воодушевление, сезон не закончился, надо дожать. Мог полететь в тот же день, но решил полететь попозже, чтобы долечиться и потренироваться у себя. Мне никто не говорил, что я поеду, но первому запасному номеру надо готовиться. Под конец думал, что вряд ли кто‑то снимется.

Я очень расстроился, когда поменяли критерии отбора посередине сезона, ничего не говоря никому, было обидно. Я подумал, что так рано еще никогда сезон не заканчивал. Подумал, что спокойно буду готовиться к следующему сезону. Рад, что у меня такие фанаты, которые за меня все сделают, но я понимал, что это вряд ли что‑то изменит», – сказал Мозалев.

Антон Сихарулидзе и Общество плоской Земли. Больше никто так не отрицал очевидное

«Почему фигуристы не знали, что не попали в финал? Не читают документы». Антон Сихарулидзе, так нельзя

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАндрей Мозалев
мужское катание
logoСерия Гран-при России
ФФККР
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