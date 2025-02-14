Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
Фигурист Акимов рассказал, что получил травму ноги перед финалом Гран-при России.
Александр Акимов выступает в паре с Дарьей Андреевой. В короткой программе они набрали 55,42 балла и занимают седьмое место.
«Подготовка пошла чуть‑чуть не по плану. В последний тренировочный день в Санкт-Петербурге получил нелепую травму ноги, из‑за чего пришлось уменьшить количество элементов на тренировках. Может, из-за этого заставил Дашу переживать. Травма беспокоит, но спасибо местным врачам. На старт вышли и забыли, что что‑то болит.
С каким настроем ехали на этот старт? Трезво оценивали ситуацию, хотели показать лучший прокат за сезон. В короткой не получилось, в произвольной постараемся наверстать упущенное», – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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