Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»

Фигурист Акимов рассказал, что получил травму ноги перед финалом Гран-при России.

Александр Акимов выступает в паре с Дарьей Андреевой. В короткой программе они набрали 55,42 балла и занимают седьмое место.

«Подготовка пошла чуть‑чуть не по плану. В последний тренировочный день в Санкт-Петербурге получил нелепую травму ноги, из‑за чего пришлось уменьшить количество элементов на тренировках. Может, из-за этого заставил Дашу переживать. Травма беспокоит, но спасибо местным врачам. На старт вышли и забыли, что что‑то болит.

С каким настроем ехали на этот старт? Трезво оценивали ситуацию, хотели показать лучший прокат за сезон. В короткой не получилось, в произвольной постараемся наверстать упущенное», – сказал фигурист.