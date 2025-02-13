Евгений Плющенко назвал Татьяну Тарасову величайшим тренером.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.

«Татьяна Анатольевна — великая наша глыба и скала во всех направлениях. Чувственная, большой профессионал. Дай бог ей здоровья, все остальное есть. Воспитала огромное количество спортсменов, олимпийских чемпионов. Величайший тренер и человек!» — сказал Плющенко .

«Хочу искренне поблагодарить ее за помощь и поддержку моей академии и спортсменов. Татьяна Анатольевна часто приезжает к нам и помогает. Хотелось бы еще больше внимания и ее профессионального взгляда к нам», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».