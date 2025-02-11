Тарасова о Плющенко в роли тренера: «Мне очень нравится подход Евгения. Могу пожелать ему только удачи в тренерской карьере»
Татьяна Тарасова оценила тренерский подход Евгения Плющенко.
«Мне очень нравится подход Евгения, нравится, как он работает. Могу пожелать ему только удачи в его тренерской карьере», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
«Я вообще про это никогда не говорю», – ответила Тарасова на вопрос, могла бы она назвать Плющенко одним из лучших тренеров одиночников в России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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