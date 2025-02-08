Шешелева и Карнаухов о четверном подкруте: «Тренер сказал, мы пошли и сделали. Кто не рискует, тот не пьет шампанское»
Шешелева и Карнаухов высказались о своем четверном подкруте на первенстве России.
Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов выступают в паре. Сегодня они исполнили четверной подкрут на первенстве России среди юниоров, где одержали победу (194,80 балла).
Карнаухов: Настраивались очень спокойно, потому что были хорошо подготовлены к этим стартам, настраивались на чистый прокат. Боролись за каждый балл.
Шешелева: Подкрут можно было сделать получше.
– Как решили попробовать четверной подкрут на первенстве России?
Карнаухов: Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тренер сказал, мы пошли и сделали.
– Что для вас значит эта медаль?
Карнаухов: Это результат наших тренировок, работы наших тренеров.
Шешелева: Мы много работали.
– Что бы вы пожелали себе?
Шешелева: Больше работать над дорожкой и тодесом.
Карнаухов: Больше скользить.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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