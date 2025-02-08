Шешелева и Карнаухов о четверном подкруте: «Тренер сказал, мы пошли и сделали. Кто не рискует, тот не пьет шампанское»

Шешелева и Карнаухов высказались о своем четверном подкруте на первенстве России.

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов выступают в паре. Сегодня они исполнили четверной подкрут на первенстве России среди юниоров, где одержали победу (194,80 балла).

Карнаухов: Настраивались очень спокойно, потому что были хорошо подготовлены к этим стартам, настраивались на чистый прокат. Боролись за каждый балл.

Шешелева: Подкрут можно было сделать получше.

– Как решили попробовать четверной подкрут на первенстве России?

Карнаухов: Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тренер сказал, мы пошли и сделали.

– Что для вас значит эта медаль?

Карнаухов: Это результат наших тренировок, работы наших тренеров.

Шешелева: Мы много работали.

– Что бы вы пожелали себе?

Шешелева: Больше работать над дорожкой и тодесом.

Карнаухов: Больше скользить.