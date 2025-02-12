Александр Тихонов: «Верю, что у Винер найдутся достойные наследницы, но очень жаль, когда с арены уходят такие звезды»

Александр Тихонов высказался о завершении тренерской карьеры Винер.

76-летняя Ирина Винер сегодня объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Ирина Винер подготовила очень серьезный коллектив. Такие, как она, не рождаются каждый день. Мы знаем много примеров в разных видах спорта, когда успешная эпоха была связана с личностью.

К примеру, за 13 лет работы нашего коллектива в биатлоне мы добились таких успехов, каких не было никогда в последствии. Верю, что у Винер найдутся достойные наследницы и последовательницы, но очень жаль, когда с арены уходят такие звезды», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.