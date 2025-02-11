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Азиатские игры-2025. Сакамото, Самоделкина, Ким Чхэ Ен, Йошида, Ким Со Ен выступят с короткими программами

Сакамото и Самоделкина представят короткие программы на Азиатских играх.

Азиатские игры-2025

Харбин, Китай

Женщины

Короткая программа

Начало – 8:30 по московскому времени (12 февраля).

Первая разминка

1. Чжу И (Китай)

2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

3. Ким Со Ен (Южная Корея)

Вторая разминка

7. София Фарафонова (Казахстан)

10. Хана Йошида (Япония)

Третья разминка

14. Ань Сянъи (Китай)

Четвертая разминка

18. Софья Самоделкина (Казахстан)

19. Каори Сакамото (Япония)

Пятая разминка

21. Тара Прасад (Индия)

Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoSports – Казахстан
logoАзиатские игры
результаты
Ким Чхэ Ен
Ань Сянъи
logoКаори Сакамото
logoсборная Японии
logoХана Йошида
Тара Прасад
logoСофья Самоделкина
сборная Индии
logoсборная Китая
logoсборная Казахстана
София Фарафонова
И Чжу
logoсборная Южной Кореи
Ким Со Ен
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