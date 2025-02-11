Азиатские игры-2025. Сакамото, Самоделкина, Ким Чхэ Ен, Йошида, Ким Со Ен выступят с короткими программами
Сакамото и Самоделкина представят короткие программы на Азиатских играх.
Азиатские игры-2025
Харбин, Китай
Женщины
Короткая программа
Начало – 8:30 по московскому времени (12 февраля).
Первая разминка
1. Чжу И (Китай)
2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
3. Ким Со Ен (Южная Корея)
Вторая разминка
7. София Фарафонова (Казахстан)
10. Хана Йошида (Япония)
Третья разминка
14. Ань Сянъи (Китай)
Четвертая разминка
18. Софья Самоделкина (Казахстан)
19. Каори Сакамото (Япония)
Пятая разминка
21. Тара Прасад (Индия)
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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