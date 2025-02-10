Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
Харбин, Китай
11 февраля, вторник
Танцы на льду, ритм-танец
9:00
Пары, короткая программа
10:30
Мужчины, короткая программа
12:00
12 февраля, среда
Женщины, короткая программа
8:30
Танцы на льду, произвольный танец
13:00
Пары, произвольная программа
14:30
13 февраля, четверг
Женщины, произвольная программа
8:00
Мужчины, произвольная программа
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Список участников
Женщины: Каори Сакамото, Хана Йошида (обе – Япония), Софья Самоделкина, София Фарафонова (обе – Казахстан), Ким Чхэ Ен (Южная Корея) Ань Сянъи, Чжу И (обе – Китай).
Мужчины: Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев (оба – Казахстан), Чэнь Юйдун, Дай Дайвэй (оба – Китай), Чха Чжун Хван, Ким Хен Гем (оба – Южная Корея).
Пары: Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан), Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины).
Танцы на льду: Адзуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита (все – Япония), Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин, Сяо Цзыси – Хэ Линхао (все – Китай).
Полный состав участников – здесь.
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