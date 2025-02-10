Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев

Опубликовано расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании на 11-13 февраля.

Зимние Азиатские игры-2025

Харбин, Китай

11 февраля, вторник

Танцы на льду, ритм-танец

9:00

Пары, короткая программа

10:30

Мужчины, короткая программа

12:00

12 февраля, среда

Женщины, короткая программа

8:30

Танцы на льду, произвольный танец

13:00

Пары, произвольная программа

14:30

13 февраля, четверг

Женщины, произвольная программа

8:00

Мужчины, произвольная программа

12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Список участников

Женщины: Каори Сакамото, Хана Йошида (обе – Япония), Софья Самоделкина, София Фарафонова (обе – Казахстан), Ким Чхэ Ен (Южная Корея) Ань Сянъи, Чжу И (обе – Китай).

Мужчины: Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев (оба – Казахстан), Чэнь Юйдун, Дай Дайвэй (оба – Китай), Чха Чжун Хван, Ким Хен Гем (оба – Южная Корея).

Пары: Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан), Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины).

Танцы на льду: Адзуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита (все – Япония), Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин, Сяо Цзыси – Хэ Линхао (все – Китай).

Полный состав участников – здесь .