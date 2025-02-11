Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»

Экс-солистка группы SEREBRO высказалась против нейтрального статуса в спорте.

– В составе группы SEREBRO вы ездили на Евровидение. Такое же международное соревнование, как и у спортсменов. Поехали бы сейчас туда под нейтральным флагом? Или только как представитель России – с нашими флагом и гимном?

– Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять свою страну Россию и флаг должен быть обязательно. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя. На соревнованиях ты должен представлять свою страну, показать, насколько твоя нация крутая.

Сейчас все наши спортсмены переживают непростые времена, сложно показать на что способна твоя страна, тяжело продемонстрировать свой максимум. Большое количество спортсменов, которые могут покорить весь мир, сейчас остаются в тени. При этом их время ограничено.

Поэтому хочу передать всем привет и пусть сила духа будет настолько мощной, чтобы оставаться лучшими без участия в соревнованиях, где твою страну не принимают. Скажу сейчас метафорично, но все поймут: «Дождь всегда заканчивается», – сказала бывшая участница музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина.