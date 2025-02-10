Вера о русской музыке: «Baby mama Скриптонита включали постоянно в «Оренбурге». Я думал, что с ума сойду»
Лукас Вера рассказал, как относится к русской музыке.
Аргентинец выступает за «Химки» последние полгода. До этого футболист на протяжении двух лет играл за «Оренбург».
– Ребята включают музыку на колонке в раздевалке, и я не понимаю, о чем там поют.
Но в «Оренбурге» у нас была одна песня, которую включали постоянно, – Baby mama от Скриптонита. В какой-то момент я думал, что с ума сойду, потому что эта музыка играла всегда, ха-ха.
– В целом вам нравятся российские песни?
– Мне – да, у них хороший ритм, – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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