Вера о русской музыке: «Baby mama Скриптонита включали постоянно в «Оренбурге». Я думал, что с ума сойду»

Лукас Вера рассказал, как относится к русской музыке.

Аргентинец выступает за «Химки» последние полгода. До этого футболист на протяжении двух лет играл за «Оренбург».

– Ребята включают музыку на колонке в раздевалке, и я не понимаю, о чем там поют.

Но в «Оренбурге» у нас была одна песня, которую включали постоянно, – Baby mama от Скриптонита. В какой-то момент я думал, что с ума сойду, потому что эта музыка играла всегда, ха-ха.

– В целом вам нравятся российские песни?

– Мне – да, у них хороший ритм, – сказал полузащитник «Химок».