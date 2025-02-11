  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
2

Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»

Лев Лазарев назвал главные качества своего тренера Сергея Давыдова.

15-летний фигурист Лазарев на прошлой неделе выиграл первенство России среди юниоров.

– Ты уже довольно долго тренируешься у Сергея Давыдова. В чем его сила?

– Он меня всегда очень сильно поддерживает. Если что-то не идет, он сначала советует не нервничать, а потом спокойно объясняет, что нужно сделать, чтобы получилось. Это очень хорошее качество. Он всегда знает, что сказать.

– Тебя когда-нибудь приглашали в другие тренерские тренерские штабы?

– Нет, такого не было. В любом случае я тренируюсь у Сергея Дмитриевича и ничего менять не планирую, – ответил Лазарев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
Сергей Давыдов
Лев Лазарев
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лев Лазарев: «Мне было интересно узнать у Трусовой, как у нее проходил переход от 4 четверных к 5. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые»
3сегодня, 07:48
Сергей Давыдов: «У нас нет такого, что Лазарева забивают тренировками, всегда я где-то его и приостановить могу»
4сегодня, 06:28
Наталья Бестемьянова: «Помимо всех ультра‑си, Костылева обладает необыкновенной харизмой, хореографичностью и сбалансированным катанием»
1949 февраля, 15:33
Рекомендуем
Главные новости
«Медведева для меня более жесткая спортсменка, а Загитова несет за собой что-то прекрасное». Экс-солистка группы SEREBRO о фигурном катании
31 секунду назад
Азиатские игры-2025. Кагияма, Сато, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Жиренбаев покажут короткие программы
1831 минуту назадLive
Азиатские игры-2025. Гейниш и Чигирев выиграли короткую программу, Нагаока и Моригути – 2-е, Гамес и Коровин – 4-е
33сегодня, 08:39
Лазарев о четверном акселе: «Конечно, попробую, но не сейчас. Когда-нибудь»
2сегодня, 07:55
Лев Лазарев: «Мне было интересно узнать у Трусовой, как у нее проходил переход от 4 четверных к 5. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые»
3сегодня, 07:48
Российские фигуристы еще не подписывали документы для заявок на участие в квалификации к Олимпиаде. Это ожидается после финала Гран‑при («Матч ТВ»)
19сегодня, 07:26
Сергей Давыдов: «У нас нет такого, что Лазарева забивают тренировками, всегда я где-то его и приостановить могу»
4сегодня, 06:28
Давыдов о допуске российских фигуристов: «Веры товарищам, которые все это делают, нет никакой. Завтра скажут не допускаем, послезавтра – опять допускаем»
13сегодня, 06:25
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
27сегодня, 06:09
Команда Тутберидзе показала тренировку старшей группы
92вчера, 19:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е
сегодня, 07:10
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Рекомендуем