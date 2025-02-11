Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
Лев Лазарев назвал главные качества своего тренера Сергея Давыдова.
15-летний фигурист Лазарев на прошлой неделе выиграл первенство России среди юниоров.
– Ты уже довольно долго тренируешься у Сергея Давыдова. В чем его сила?
– Он меня всегда очень сильно поддерживает. Если что-то не идет, он сначала советует не нервничать, а потом спокойно объясняет, что нужно сделать, чтобы получилось. Это очень хорошее качество. Он всегда знает, что сказать.
– Тебя когда-нибудь приглашали в другие тренерские тренерские штабы?
– Нет, такого не было. В любом случае я тренируюсь у Сергея Дмитриевича и ничего менять не планирую, – ответил Лазарев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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