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Навка об однополых парах в фигурном катании: «Если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?»

Татьяна Навка высказалась об однополых парах в фигурном катании.

Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.

«С точки зрения традиционных ценностей и христианской морали это может вызывать вопросы. Однако аналогичные парные выступления мужчин существуют в спортивной гимнастике и акробатике.

Ключевым моментом является представление номеров: если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?

Например, в наших шоу существуют мужские акробатические пары, в основном они работают в юмористическом жанре», – сказала олимпийская чемпионка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
танцы на льду
logoТатьяна Навка
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