Навка об однополых парах в фигурном катании: «Если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?»
Татьяна Навка высказалась об однополых парах в фигурном катании.
Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.
«С точки зрения традиционных ценностей и христианской морали это может вызывать вопросы. Однако аналогичные парные выступления мужчин существуют в спортивной гимнастике и акробатике.
Ключевым моментом является представление номеров: если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?
Например, в наших шоу существуют мужские акробатические пары, в основном они работают в юмористическом жанре», – сказала олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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