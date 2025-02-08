Навка о том, почему предлагала Костомарову кататься за Беларусь: «Все просто. В то время я сама выступала за Беларусь»

Татьяна Навка объяснила, почему предлагала Роману Костомарову перейти в Беларусь.

Навка и Костомаров выступали вместе в танцах на льду. Они олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы.

По словам Костомарова, в годы спортивной карьеры партнерша предлагала ему перейти из сборной России.

«Все просто. В то время, когда я предлагала ему выступать, я сама выступала за Беларусь», – заявила Навка.

Также она ответила на вопрос, получилось ли бы у них с Костомаровым добиться таких же результатов, если бы переход в сборную Беларуси состоялся.

«Конечно, смогли бы», – сказала Навка.