Навка о том, почему предлагала Костомарову кататься за Беларусь: «Все просто. В то время я сама выступала за Беларусь»
Татьяна Навка объяснила, почему предлагала Роману Костомарову перейти в Беларусь.
Навка и Костомаров выступали вместе в танцах на льду. Они олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы.
По словам Костомарова, в годы спортивной карьеры партнерша предлагала ему перейти из сборной России.
«Все просто. В то время, когда я предлагала ему выступать, я сама выступала за Беларусь», – заявила Навка.
Также она ответила на вопрос, получилось ли бы у них с Костомаровым добиться таких же результатов, если бы переход в сборную Беларуси состоялся.
«Конечно, смогли бы», – сказала Навка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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