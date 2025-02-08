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  • Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
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Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»

Арина Горшенина и Илья Макаров оценили свое выступление на первенстве России.

Танцевальный дуэт занял 4-е место, набрав 169,69 балла за две программы.

Макаров: Эмоции отличные, катали хорошо. Свои задачи выполнили.

Горшенина: Была задача проехать так, чтобы не осталось никаких незакрытых гештальтов.

– Это ваше третье первенство России. Что стало проще?

Макаров: Морально гораздо легче, уже переживали эти эмоции, и не раз. Стараемся усложнять программы. Хотим поблагодарить наших тренеров, мы проделали отличную работу. Неделю перед первенством очень хорошо работали.

Горшенина: Ты знаешь, к чему себя готовить, чтобы это не было для тебя шоком. Наши тренеры выложили нервов не меньше, чем мы. Они нас поддерживали и заряжали на работу.

– Как оцениваете сезон?

Макаров: У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
Илья Макаров
Арина Горшенина
logoсборная России
чемпионат России среди юниоров
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