Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
Танцевальный дуэт занял 4-е место, набрав 169,69 балла за две программы.
Макаров: Эмоции отличные, катали хорошо. Свои задачи выполнили.
Горшенина: Была задача проехать так, чтобы не осталось никаких незакрытых гештальтов.
– Это ваше третье первенство России. Что стало проще?
Макаров: Морально гораздо легче, уже переживали эти эмоции, и не раз. Стараемся усложнять программы. Хотим поблагодарить наших тренеров, мы проделали отличную работу. Неделю перед первенством очень хорошо работали.
Горшенина: Ты знаешь, к чему себя готовить, чтобы это не было для тебя шоком. Наши тренеры выложили нервов не меньше, чем мы. Они нас поддерживали и заряжали на работу.
– Как оцениваете сезон?
Макаров: У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем.
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