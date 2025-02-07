Герман Ленков: «Туктамышева перед первенством настраивала, сказала пару слов. Как видно, эти советы помогли»
Ленков сегодня стал пятым на первенстве России среди юниоров в Саранске.
«Я понимал, что если буду катать чисто, то смогу попасть в шестерку. Ехал показать два четверных. Не сказал бы, что прокат удался, но и не сказал бы, что я им расстроен.
Хотелось показать чистую короткую, потому что на двух этапах ее прокатал не очень. Здесь откатал более‑менее чисто. Меня мотивирует чистое катание. Был бы аксель, был бы выше. Рад, что попал в шестерку.
Алексей Николаевич (Мишин) сказал, что в короткой программе виднеются проблески хорошей программы, а про произвольную сказал, что надо работать над акселем. За четверные похвалил.
Лиза Туктамышева помогала на сборах с акселем, чтобы он был ровным. Перед первенством настраивала, сказала пару слов. Как видно, эти советы помогли», — сказал Ленков.
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