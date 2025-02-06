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Петрова о негативных комментариях: «В первый сезон очень переживала. Теперь все читаю с пофигизмом, больше даже смеюсь над ними»

Агата Петрова рассказала, как относится к негативным комментариям в свой адрес.

Петрова занимает шестое место после короткой программы на первенстве России среди юниоров. Она получила за прокат 70,64 балла. 

«Надо еще дорабатывать не только в фигурном катании, но и в принципе как личность, как человек. Понимать, что все можешь делать. Очень много загоняюсь по разным причинам, так что надо просто стараться быть спокойной и ко всему подходить с холодной головой.

Читаю периодически комментарии. В первый свой сезон очень на этот счет переживала, спрашивала у старших, как на это все реагировать. Мне сказали просто не читать, но любопытство все равно берет верх.

Все читаю, но теперь уже с пофигизмом. Больше даже смеюсь уже над ними, потому что я не знаю, кто это все пишет. Не уверена, что они смогут это повторить.

День отказа от мобильного телефона? Видимо, те кто мне пишет, об этом не знают. Значит, вечер будет без него.

Всегда нужно уметь собираться. На Российско-китайских играх было сложно, потому что была разница во времени, но я все равно справилась. Не сказала бы, что была большая разница с нашими соревнованиями, в первую очередь – это соревнования. Опыт нарабатывается, морально и физически все улучшается.

Осталось теперь не расслабляться и собраться в произвольной программе. Сегодняшний день – это хорошо, но надо не забывать, что произвольная – это еще тяжелее, и необходимо показать себя еще лучше», – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
Агата Петрова
женское катание
logoсборная России
чемпионат России среди юниоров
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