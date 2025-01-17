Мишина о работе Петровой над четверным тулупом: «Задача стоит. Потенциал есть, останавливаться нельзя»
Тренер Татьяна Мишина рассказала о работе Агаты Петровой над четверным тулупом.
«Пока все в стадии изучения. В прошлом году были выезды, когда ты это ощущение подхватил, где-то это остается мышечно, в голове понимание складывается, что можешь делать.
При изучении падения неминуемы, из-за чего нога побаливает, а в сезон надо идти с тем, что уже готово. Сложный прыжок надо успевать напрыгивать не перед самим стартом.
Но задача стоит, Агата сама это понимает. Тройной аксель она тренировала, на полу хорошо прыгает. Потенциал есть, останавливаться нельзя», – сказала Мишина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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