Алена Принева: «Можно было откатать чуть лучше, будем еще работать. Я стала проще ко всему относиться, легче собираться на соревнования»

Фигуристка Алена Принева рассказала, что стала меньше волноваться на турнирах.

Принева набрала 70,54 балла в короткой программе на первенстве России среди юниоров. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

– Скажу, что можно было все‑таки чуть‑чуть лучше откатать, поэтому будем еще работать, готовиться к Финалу. Было немножко спокойнее, потому что в прошлом году на первенстве я набиралась опыта, в этом году уже нужно хорошо выступать.

Немного не понравился каскад и выход из второго вращения. В принципе, более-менее.

– Что в тебе поменялось за год?

– Не могу сказать, что конкретно. Мне кажется, что я стала проще ко всему относиться и легче собираться на соревнования.

– За счет чего стала спокойнее?

– Не знаю, как-то пропустила этот момент. Но в этом сезоне после сборов в Новогорске я поняла, что не стоит так относиться ко всем прокатам и соревнованиям, потому что волнение может только усугубляться, – сказала фигуристка.