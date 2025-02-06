Алена Принева: «Можно было откатать чуть лучше, будем еще работать. Я стала проще ко всему относиться, легче собираться на соревнования»
Принева набрала 70,54 балла в короткой программе на первенстве России среди юниоров. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
– Скажу, что можно было все‑таки чуть‑чуть лучше откатать, поэтому будем еще работать, готовиться к Финалу. Было немножко спокойнее, потому что в прошлом году на первенстве я набиралась опыта, в этом году уже нужно хорошо выступать.
Немного не понравился каскад и выход из второго вращения. В принципе, более-менее.
– Что в тебе поменялось за год?
– Не могу сказать, что конкретно. Мне кажется, что я стала проще ко всему относиться и легче собираться на соревнования.
– За счет чего стала спокойнее?
– Не знаю, как-то пропустила этот момент. Но в этом сезоне после сборов в Новогорске я поняла, что не стоит так относиться ко всем прокатам и соревнованиям, потому что волнение может только усугубляться, – сказала фигуристка.
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